Duitse ontwerper 'ziet' Alfa Romeo Giulia

Geen Italiaan, wel een Duitser is verantwoordelijk voor de toch wel geslaagde pennentrekken die je hierboven ziet. Thorsten-Krisch - want zo heet de onafhankelijke ontwerper en monteur in kwestie - ziet er de nieuwe Alfa Romeo Giulia in die momenteel in de testfase verkeert, maar nog niet in volle glorie op gevoelige plaat kon worden vastgelegd. Of het productiemodel erop gelijken zal, weten ze dus enkel bij Alfa zelf.

Giulia?

De Giulia is Alfa's langverwachte opvolger van de 159 die de Mercedes C, Audi A4, BMW 3 en de op stapel staande Jaguar XE het leven zuur moet maken. In principe zal het model binnen dit en een jaar worden voorgesteld. De eerste Giulia dateert overigens van 1962.