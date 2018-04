Tragisch: tiener dood na crash met Lamborghini Gallardo

Door: AUTO55

Afgelopen vrijdag heeft de 18-jarige Sam Shepard het leven gelaten nadat hij een Lamborghini Gallardo uit 2010 tot schroot herleidde. Het tragische ongeval vond plaats op een snelweg in het New Yorkse Mount Sinai. De wagen in kwestie behoorde toe aan de 49-jarige Michael Power (een zelfverklaarde vriend van Shepard en diens familie) die weliswaar gewond raakte maar niet in levensgevaar verkeert. Shepard reed en verloor de controle over het stuur. Of hij een berekeningsfout heeft gemaakt (in combinatie met een te hoge snelheid) of domweg met iets anders bezig was, is onduidelijk. Net als waarom Power de jongeling achter het stuur liet kruipen.

Foto: Newsday / Stringer News Service