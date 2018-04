Toyota Camry scherper gesneden

Door: BV

In Europa kennen we de Camry niet goed. Het model gaat echter al decennia als zoete broodjes in de VS en is ook in Rusland en het Midden-Oosten te koop. In Moskou staat nu een vernieuwde versie van de ruime vierdeurs voor de internationale markt te blinken. Met scherper gesneden smoelwerk.

De aanpassingen omvatten alle gebruikelijke zaken: een nieuwe grille en bumperschilden, waarvan het patroon wat doet denken aan het X-patroon dat de Yaris en Aygo etaleren. Achteraan is het voornaamste nieuws een grote horizontale schroomstrip en binnenin is een nieuw stuur het voornaamste wapenfeit. De motoren zijn nauwelijks gewijzigd.