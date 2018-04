Saab verliest naamrecht op Saab

Door: BV

Hopla, er wordt nog maar eens een extra aflevering toegevoegd aan de langlopende Saab-soap. Ditmaal verliest NEVS (National Electric Vehicle Sweden - dat ironisch genoeg een Chinees bedrijf is) de rechten op de merknaam Saab. Die had het bedrijf na het oorspronkelijke failliet van de Zweedse autobouwer in handen gekregen.

Uitstel van betaling

NEVS krijgt van de rechtbank in Zweden bescherming tegen schuldeisers. Het koopt daarmee de facto extra tijd om nog maar eens extra geld bij investeerders los te weken. Maar Saab AB - dat vliegtuigen bouwt - kreeg wel de kans om het gebruiksrecht op de naam op te heffen. En het hoefde daar geen twee keer over na te denken. Hoe de NEVS in de toekomst gaan heten, is niet geweten. Het bedrijf heeft momenteel andere katten te geselen.