Suzuki Ciaz heeft weinig Authentics

Door: BV

In april van vorig jaar toonde Suzuki op het Autosalon van Shanghai een lage, opwindende vierdeurs concept car die luisterde naar de naam Authentics. Die werd opgevolgd door de Alivio die als vervanger van de SX4 sedan in het daglicht werd gereden en nu krijgen we daarvan de definitieve productieversie te zien. Die heet Ciaz, is uiteraard een pak saaier dan wat het eerste studiemodel beloofde, maar we hoeven er niet mee in te zitten. Hij komt (voorlopig althans) niet naar Europa.

Groot, maar niet erg krachtig

De Ciaz wordt 4,45m lang, 1,73m breed en 1,49m hoog en heeft 510l koffervolume. Een ruime vierdeurs voor het C-segment dus. Alleen de motoren lijken wat prik te missen. De Chinese consument krijgt de keuze uit een 1.4 benzine met 93pk en 130Nm of een 1.3 diesel (van Fiat-origine die 90pk en 200Nm opwekt.