Unieke Morgan SP1 springt eruit

Salon Privé, dat is een Londense happening die de British Supercar Show en de Chubb Insurance Concours d’Elégance samenbrengt. Volgens de organisatie is het een "relaxerend, gastvrij en glamoureus tuinfeest waar spectaculaire auto's blinken, diamanten schitteren en champagnekurken in het rond vliegen". En wat meer is, je kan er deze unieke Morgan SP1 gaan bekijken.

Speciaal Project

SP1 staat voor Special Projects 1. De auto werd dan ook door de Special Projects-afdeling van Morgan in elkaar geschroefd. De unieke vierwieler beschikt over een handgemaakt aluminium koetswerk waarvoor inspiratie werd geput uit de LifeCar - die al in 2008 werd voorgesteld - en pakt aan de binnenzijde uit met exquise hout- en ledersoorten, schakelaars in het dak en een infotainmentsysteem waar een iPad voor werd gebruikt. Of hij ook goed vooruit gaat? Wellicht wel. Morgan installeerde immers een 3,7l V6 van Ford-origine tussen de wielen. Over hoeveel trekkracht en vermogen die centrale beschikt houdt het merk dan weer liever voor zich.