Arnold Schwarzenegger verkoopt je z'n Unimog voor € 208.250

Door: BV

Hij is twee jaar oud en heeft amper kilometers op de teller staan. We hebben het over de Mercedes Unimog van Arnold Schwarzenegger. Die staat nu weer te koop, want hij bleek toch niet zo handig in de straten van Los Angeles. Wellicht is het daarom dat de koper in Duitsland gezocht wordt, want het 7,5 ton wegende terreinmonster is daar inmiddels bij een autodealer aangekomen.

Wat krijg je?

De 320pk en 810Nm sterke motor heeft amper 21.000km gewerkt en is dus nauwelijks ingereden. Daarnaast is Arnolds Unimog specifiek aangekleed, onder meer met een drievoudige rolbeugel en zwarte uitlaten. Maar het belangrijkst van al: hij is gesigneerd door de voormalige actieheld!