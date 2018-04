Zorgverleners zijn grootste brokkenrijders

Door: BV

Uit een Brits onderzoek blijkt dat mensen in de zorgsector tot vier keer vaker schade rijden dan de beste bestuurders. Daarbij werd specifiek gekeken naar beroepen die in de die sector actief zijn, van chirurgen, huisartsen, thuisverplegers, psychotherapeuten, verplegers en zelfs tandartsen. Het onderzoek concludeert tevens dat de zorgsector 90% van de grootste brokkenrijders levert.

Chirurgen het gevaarlijkst

De veiligste bestuurder is een blijkbaar een hypotheekadviseur. Slechts 4 op de 1000 daarvan moeten over een periode van 5 jaar beroep doen op hun autoverzekering voor schade. Bij de bovenstaande categorie ligt dat cijfer gevoelig hoger. Een overzicht (telkens op 1000 over een periode van 5 jaar):

Ongevallen per 1000 over een periode van 5 jaar Chirurg - 361

Huisarts - 333

Verpleging - 315

Psychotherapeut - 270

Thuiszorgmedewerker - 266

Tandarts - 263

Het onderzoek formuleert enkele hypothesen waarom net deze beroepen vaker brokken rijden. Vermoeidheid, lange werkdagen en beroepsstress worden daarin aangehaald.