Monovolumes doen het niet goed in nieuwe lading crashtests

Door: BV

Het onafhankelijke veiligheidsinstituut EuroNCAP heeft een nieuwe lading crashtestresultaten wereldkundig gemaakt. En er is duidelijk een eind gekomen aan de eindeloze stroom vijf sterren noteringen. Die zijn er - weinig verrassend overigens - nog wel voor de Mercedes GLA-Klasse. Maar vier andere slachtoffers gingen naar huis zonder topnotering.

Vier sterren voor…

De kleintjes rapen vier sterren op. Het zijn de Toyota Aygo (die structureel identiek is aan de Peugeot 108 en Citroën C1) en de nieuwe Renault Twingo. Die laatste is één van de zeldzame auto’s die beter scoort voor de kinderen in een zitje (81%) dan voor volwassenen (78%). Het meeste verliest hij echter door niet meer elektronische veiligheidssnufjes aan boord te hebben (56%). De resultaten van de Aygo zijn overigens nagenoeg identiek.

Drie sterren voor…

Een eerder magere score van slechts drie sterren is er voor twee monovolumes. De eerste is de erg populaire Citroën Berlingo. Ook die wordt afgerekend (48%) op de afwezigheid van veiligheidsbevorderende snufjes (zoals dodehoekwaarschuwing). De volwassenenscore stijgt echter ook niet boven 56% uit. De Nissan e-NV200 Evalia (dat is de elektrische versie van deze Evalia) scoort al meteen 75% op de schaal voor volwassenen. Maar krijgt slechts 38% voor de assistentiesystemen en eindigt dus in dezelfde categorie.