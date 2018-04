Eerste officiële beelden Citroën C3-XR

Door: AUTO55

In april van dit jaar stelde Citroën op het Autosalon van Peking de C-XR Concept voor; een SUV die wat trekken van de Peugeot 2008 van dezelfde groep vertoont, maar wel zo’n 10cm langer is. De productieversie ervan - de C3-XR dus - zal enkele weken na z'n publieksdebuut in Guangzhou in november de verkoop ingaan. Nog dit jaar, met andere woorden.

De C-XR zal in samenwerking met het Chinese Dongfeng Motors worden gebouwd en het is weinig waarschijnlijk dat we het model, dat met een atmosferische 1,6l (vermogen onbekend) of een ruim 160pk sterke 1,6l turbo kan worden besteld, ook buiten China in de catalogus zullen zien opduiken. Een eerste blik op de officiële fotoreeks kunnen we je wel tonen.