Lexani dompelt Cadillac Escalade in seventies decadentie

Door: BV

De Amerikaanse limousinebouwer heeft de hand geslagen een de nieuwe Cadillac Escalade. Die is wel besteld in z’n lange variant, maar niet verder verlengd. Er werd echter wel hoogte toegevoegd: zo’n 7,5cm. Dat was nodig om er een namaak lichtkoepel in te monteren.

Goud

Ja, er is een bar, een 3D LED TV, er zijn twee geheel instelbare comfortzetels, er zijn zelfs 6 bewakingscamera’s die de buitenzijde van de auto registreren. Maar dat is niet waarom Lexani’s jongste creatie in de kijker loopt. Het gaat zelfs niet om de dubbel-beige combinatie van leder en hout. Maar de Lexani springt eruit om dat werkelijk alle knopjes, schakelaars, verluchtingsroosters, hendels en sierlijstjes met goud zijn bekleed. Het is al erg lang geleden dat die tint aan de binnenzijde van een auto nog eens modieus was.