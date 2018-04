Peugeot 208 Hybrid Air 2L rijdt nog steeds op lucht

Door: BV

Op het Autosalon van Parijs zal Peugeot de 208 Hybrid Air in de kijker zetten. Een studie die bedoeld is om de eerder ambitieuze richtlijn van een verbruiksgemiddelde van 2l/100km te toetsen aan de realiteit. Afgelopen jaar stelde Peugeot al de 208 Hybrid FE concept voor, met gelijkaardige technologie, maar de kloof met een productiemodel was toen nog erg groot.

Wat is het?

Het is, simpel gezegd, een hybridesysteem dat extra energie niet opslaat in batterijen zoals we tegenwoordig al gewend zijn, maar in een tank met samengeperste lucht. Voor de rest werkt het eigenlijk hetzelfde als een conventionele hybride. Je kan korte tijd alleen op perslucht rijden, je kan de 82pk sterke 1.2l benzinemotor onder de kap gebruiken en wanneer het écht vooruit moet gaan werken de twee samen. Zelfs ‘opladen’ gebeurt op een gelijkaardige manier, wanneer de benzinemotor draait maar niet alle energie gebruikt bijvoorbeeld. Of tijdens het vertragen. De persluchttank in de koffer gaat van leeg naar helemaal vol in amper 10 seconden.

Lichtgewicht

De driedeurs 208 is al geen zware jongen. Hij zet 960kg op de weegschaal. Maar omdat die combinatie nog steeds niet onder de verbruiksdrempel van 2L/100km dook, is deze generatie van het studiemodel op dieet gezet. Er moest nog 100kg af, wat werd gerealiseerd door meer aluminium en koolstofvezel-composietmateriaal te gebruiken. Daarmee komt de doelstelling binnen bereik, maar voor commerciële toepassingen is de kostprijs dan weer te hoog. We verwachten dus niet al te veel exotisch materiaal op de Hybrid Air-modellen van de toekomst. De tweede generatie 2008 zal de eerste zijn die ervan kan profiteren. Die wordt in 2016 voorgesteld.