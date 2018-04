Alleen in zwart/wit: Aston Martin Vanquish Carbon Edition

Door: BV

Aston Martin heeft een Carbon Edition bedacht van de Vanquish en de Vanquish Volante (da’s de cabrio). Beiden zijn getooid met een flinke dosis carbon elementen. Gelukkig maar want anders schortte er toch echt wat met de naam. Op de prestaties heeft het in elk geval geen invloed. Beide versies zijn onlangs opgefrist en kregen toen onder meer een nieuwe achttrapsautomaat.

Zwart of wit

Ja, de Carbon Edition rust op glanzend zwarte 10-spaaksvelgen, heeft zwarte raamlijsten en is aan de binnenzijde ook voorzien van wat meer zwarte accenten dan gebruikelijk. En het koetswerk? Wel dat is zwart of wit. De andere kleurtjes wil Aston Martin in deze combinatie niet leveren.