Batman heeft een nieuwe Batmobiel

Door: BV

Op een nieuwe batman-film is het nog wachten tot maart 2016. Ja, 2016. Maar van die nieuwe prent lekken natuurlijk al details uit. Zo weten we al dat Herny Cavill de rol van superman zal aannemen terwijl Ben Affleck zich in het vleermuizencostuum zal heisen. De twee superhelden gaan immers samen het witte doek op. Superman heeft geen vervoermiddel nodig, tenzij hij opeens niet meer zou kunnen vliegen. Maar de Batmobiel, dat is toch zo’n beetje een begrip. En er komt er dus weer een nieuwe, die wel voortbouwt op de erg robuuste creatie van de laatste Batman-prent. Dit zijn in elk geval de eerste afbeeldingen ervan.