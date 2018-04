585pk sterke Holden HSV GTS Maloo is zo gek als hij eruit ziet

Door: BV

De naam - zeg nu eerlijk - is een beetje gek. En dat is wellicht geen toeval. Wie bedenkt anders het toevoegsel ‘Maloo’. En nochtans zijn het de eerste drie letters die in dit geval het belangrijkst zijn. De HSV van Holden Special Vehicles. Dat wil zo veel zeggen als dat de ingenieurs van Holden hun uiterste best gedaan hebben om zo veel mogelijk pk’s in deze ‘ute’ (eigenlijk een pick-up-versie van een conventionele sedan) te lepelen. Hoe? Door er doodleuk een 6,2l V8 in te droppen en daar een compressor bovenop te vijzen. Het resultaat? een slordige 585pk en 740Nm. Wie dapper is kan de aangedreven achteras waar leeg in elk geval nauwelijks gewicht op rust, zelf een overbrengingsverhouding dicteren met een handbak, maar een automaat is er ook.

Speciale aankleding

Zelfs als je je niet blindstaart op de felgroene kleur, dan is deze Maloo nog steeds apart. Vier uitlaten, 20 duimers, nauwelijks veerweg. Een beetje gek moet je er wellicht wel voor zijn. Holden is al tevreden als ze er 250 gegadigden voor vinden. 240 Australiërs en 10 ‘Kiwi’s’. Nieuw Zeelanders dus.