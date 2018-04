Infiniti gunt blik op QX70 S Design

Door: BV

Infiniti stelt op het Salon van Parijs, waarvan de opening begin oktober nu met rasse schreden nadert, een speciale editie van de QX70 voor. Die heet gewoon ‘Design’ en is onder meer voorzien van donkere koplampen, zwarte 21-duimers, een interieur in zwart leder met blauw contraststiksel en zwartgelakte sierlijsten. Hij komt op die manier naar Europa, maar het is nog onduidelijk welke landen de speciaal aangeklede SUV krijgen.