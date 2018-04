Spyker betaalt nu ook geen lonen meer

Door: BV

We hoeven topman Victor Muller niet eens te bellen. We weten op voorhand al dat het ‘prrrrrima’ gaat, dat er hooguit sprake is van een misverstand en dat alles in orde komt. Maar het neemt niet weg dat het creatief boekhoudende Nederlandse bedrijf nog maar eens blijkt in geldnood te zitten. Het stopte nu ook met het betalen van z’n werknemers.

Eerder deze zomer kwam Spyker al in het nieuws toen de Nederlandse overheid ermee dreigde de inboedel te veilen om de schuld aan de Nederlandse staat te vereffenen. Dat werd toen op het nippertje afgewend.