23 stealth Mitsubishi i-MIEV voor Italiaanse politie

Door: BV

Mitsubishi heeft de Italiaanse Militaire Politie - de Carabinieri - 23 exemplaren van de i-MIEV verkocht. Een goede zaak, want de Japanners hebben moeite om de dure elektromobiel aan de man te brengen. De afgelopen vier jaar werden er in Europa niet eens 5.600 van verkocht.

Fluisterstil en emissievrij

De i-MIEV maakt zoals elke andere elektrische auto vrijwel geen geluid en stoot evenmin iets uit. Daarom is hij bij volgens de Italianen bij uitstek geschikt voor gebruik in de historische centra van grote steden, op eilanden en in de emissieprijs zone van de Expo 2015 in Milaan.