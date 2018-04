De Volvo 240 is een boot

Door: BV

Het wordt in de volksmond wel vaker gezegd. En de 240 kwalificeert volgens die definitie: behoorlijk groot en niet met de beste ophanging uit de geschiedenis. Maar in het geval van deze specifieke Volvo 240 is het ook gewoon waar.

Amfibie

De zijpanelen zijn dichtgemaakt, de ruiten en het dak verwijderd (je moet tenslotte toch kunnen instappen), de radiator zit in de koffer en er is een roer gemonteerd. Gooi er nog een voorbumper bovenop die de waterweerstand een beetje moet fatsoeneren en je kan er los het water mee in, niet? Wel ja, zo blijkt.

De creatie heeft een naam: Theonomics Evolvo. Het zal dan wel.