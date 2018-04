Gelekt: meer beeld van de Fiat 500X

Door: BV

Fiat probeerde hem nog onder doek te houden, maar het is niet gelukt. Dit zijn de eerste gelekte beelden van de 500X.

De 500X deelt z’n genen met de Jeep Renegade, maar ziet er niet hetzelfde uit. De Jeep etaleert hoekige lijnen en Fiat trekt de 500-designlijn door, ook al bleek ze geen succes voor de monovolume 500L.

Er is geen concrete informatie, maar dat betekent niet dat we helemaal in het duister tasten. Door het verwantschap met bovengenoemde Jeep kunnen we bijvoorbeeld al met zekerheid zeggen dat er in het gamma keuze zal zijn uit een .14 benzine met 140 of 170pk en twee diesels: een 1.6 met 120pk en een 2.0 die naar keuze 140 of 170pk opwekt.