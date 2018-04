2,5 ton en in minder dan 5 seconden naar 100: Bentley Mulsanne Speed

Door: BV

De Mulsanne is de absolute topper in het Bentley-gamma. En da’s best raar, want hij is zeker niet de snelste telg. Maar hij zit zo mogelijk nog meer vol exclusieve materialen, fijn leder, hoogpolig tapijt en zeldzame houtsoorten. Maar met de Speed fietst Bentley nu een groot deel van de achterstand toe. Tegelijk probeert Bentley de bestuurder ervan op wat meer sensatie te trakteren, onder meer door een sport-stand toe te te voegen aan de ophanging, de besturing een tandje dierder te maken en het onderstel scherper te stellen.

Meer vermogen

De wereldberoemde 6¾ liter V8 werd voorzien van aangepaste in- en uitlaatpoorten, nieuwe injectoren en een gewijzigde compressieratio. Dat resulteerde in meer vermogen en meer koppel. Van 513 pk steeg de output naar 537 paardenkrachten. Het al indrukwekkende koppel steeg met 80 Nm naar 1.100 verpletterende Newtonmeters. Op papier is de Mulsanne Speed een geweldenaar. Hij sprint in 4,9 seconden naar 100 km/h en behaalt een, hou je vast… topsnelheid van 305 km/h.

Zie je het eraan?

Uiterlijk zal alleen de echte kenner het verschil zien tussen een Speed en de 24 pk minder sterke ‘normale’ Mulsanne’s. De grille is in een donkere tint uitgevoerd en datzelfde geldt voor de koplampen en achterlichten. De 21 inch wielen alsook de uitlaatpijpen zijn eveneens uniek voor de Speed-versie.

Toch nog zuiniger

Bentley levert de auto vanaf de winter. Tegelijkertijd voegt men ook nieuwe kleuren toe aan het leveringsgamma van de gewone Mulsanne en profiteert ook dat model van wat aanpassingen aan de motor waardoor deze niet sterker, maar wel 13% zuiniger is geworden.