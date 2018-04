Deze Cupra zegt je alleen hoe laat het is

Door: BV

Auto- en horlogefabrikanten werken graag samen. Het ene inspireert het andere. In dit geval is het ‘ene’ de Seat Leon Cupra 280 die als eerste voorwielaandrijver onder de 8 minuten dook op de Nordschleife. Het ‘andere’ is een horloge van TW Steel dat voor zo’n € 330 verkrijgbaar is. Je hoeft er zelfs geen Leon Cupra voor te hebben.

Details

De roestvrijstalen 48mm kast wordt door een lederen riempje vastgehouden. Het stikwerk is vergelijkbaar met dat in de zetels van de Cupra. En ook het motief van de grille komt terug in de wijzerplaat. De verlichting ervan is, volgens de autobouwer, ook een verwijzing naar het model.