Dacia Dokker Stepway: stoer aangekleed

Door: BV

Stoer aangeklede auto’s verkopen goed. Ze kunnen niets extra’s, maar wie maalt daar nu om? Het fenomeen is zo sterk dat zelfs budgetgeoriënteerde merken er niet omheen kunnen. Neem nu de Dacia Sandero. Daar worden haast meer Stepway-versies van verkocht dan wat anders. En daarom krijgt de erg praktische Dokker nu ook versie die er wat stuurser uitziet.

Dokker Stepway

Wat houdt dat in? Wel, wat meer naakt plastic tegen de dorpels en bumpers, omdat het beter tegen opspattende steentjes kan, nep-beschermplaten in aluminium een speciale afwerking voor de dakrails en buitenspiegelkappen, een logo op de flank en als je wil ook nog een speciale lak in hevig blauw. Die kan je alleen op de Stepway krijgen.

Het interieur is voorzien van stikwerk in blauw, terwijl er her en der met accenten in die kleur wordt gespeeld.