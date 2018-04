Gonow GX6 wil een Range Rover zijn

Door: AUTO55

Na de Landwind X7, een zowaar geslaagde kopie van de Range Rover Evoque, maar dan zes keer goedkoper, is hier de Gonow GX6. Ook dat is een SUV van Chinese makelijk die een Range Rover als voorbeeld neemt.

De GX6 maakt gebruik van een 2,4l viercilinder van Mitsubishi, gekoppeld aan een manuele vijfbak, of van een tweeliter turbodiesel die de Chinees met een zesbak kopen kan - eveneens handgeschakeld. Het model is 4,46m lang, met een wielbasis van 2,74m. Volgende maand gaat hij de verkoop in met een verwacht prijskaartje van 110.000 yuan - omgerekend een kleine € 13.920. Het topmodel zou 160.000 yuan kosten (€ 20,242).

