Met meer luxe: Renault Clio Initiale Paris

Door: BV

Goed nieuws voor wie vond dat de Renault Clio wat meer luxe kon gebruiken. Het bedrijf heeft de Initiale Paris-uitvoering toegevoegd aan het gamma. Die boven alle andere uitrustingsniveaus.

Meer leder

Wat er speciaal aan is? Wel, er zijn 17-duimers, mistlichtjes, andere LED-dagrijlichten en er wordt met ‘Initiale Paris’-badges gestrooid. Maar het voornaamste nieuws is toch de aanwezigheid van extra leder. In verschillende tinten over de zetels heen, maar het is er bijvoorbeeld ook op het dashboard.

2 benzines, 1 diesel

Renault combineert de afwerking met de 90pk sterke 0,9 TCe, een 1.2l TCe met 120pk of een 1,5l diesel die 90pk opwekt.

Hij is voor het eerst te zien op het Autosalon van Parijs.