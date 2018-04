Mercedes 220D uit Zuid Afrika is pick-up met Lexus V8

Door: BV

Op papier is het een Mercedes 220D uit 1971. Maar er is duidelijk meer aan de hand. Om te beginnen is hij verbouwd tot pick-up. Die koetswerkvorm stond destijds niet in de catalogus.

Lexus V8

De originele dieselmotor heeft de reputatie onverwoestbaar te zijn, maar de Zuid-Afrikaanse eigenaar had duidelijk andere prioriteiten. Hij is daarom ingewisseld voor een V8 van Lexus en de handbak ruimde baan voor een automaat. Meer details worden er echter niet bij gegeven.

Koopje

Wie ‘m hebben wil moet ervoor naar Zuid-Afrika. De geschatte verkoopprijs valt echter wel mee. Hij wordt geschat op zo’n € 5.400.