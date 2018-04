De vrachtwagen van de toekomst, volgens Mercedes

Door: AUTO55

Zo zou een vrachtwagen er anno 2025 in je achteruitkijkspiegel moeten uitzien. Of toch als het van Mercedes afhangt. Met een automatische piloot die het verkeer zowel voor (250m) als aan beide kanten naast zich (70m) in het oog houdt en een camerasysteem dat rijstroken en voetgangers herkent en het verschil opmerkt tussen stilstaande en bewegende objecten. En ja, het zou allemaal werken. Mercedes heeft de Future Truck 2025 immers al op de Duitse autosnelweg getest - en zelf goedgekeurd.

Relax max

De aankleding is er één van het minimalistische type, waarbij werd gekozen voor lichte kleuren en warme materialen, en de bestuurdersstoel, waarvan de hoek van de rugsteun kan worden aangepast, kan 45 graden naar rechts uitwijken zodat er comfortabeler kan worden gereisd wanneer de automatische piloot zich van z'n beste kant laat zien. Van spiegels op het koetswerk is overigens geen sprake, alles wordt via camera's geregeld.

Zelf rijden

Voor andere verkeersdeelnemers is het gemakkelijk; In zelfrijdende modus licht de snoet van de Future Truck blauw op. Worden de kijkers wit van kleur, dan wil dat zeggen dat een levende chauffeur het stuur ter hand genomen heeft. Want ja, dat moet ook nog steeds kunnen.