Infiniti Q80 wil het Porsche Panamera en Audi A7 moeilijk maken

Door: BV

De Infiniti Q80 - daar hadden we alleen nog maar een teaser van gezien. En die liet niet vermoeden dat Nissan’s luxemerk aan zo’n futuristische, dynamische vierdeurs (of zijn het vijf deuren?) dacht. 5,05m lang, meer dan 2 meter breed en slechts 1,35m hoog - gedrapeerd over een wielbasis van 3,10m met potige 22-duimers aan het einde van de wielassen. En dan ook nog eens met Hybride-aandrijving en een adaptieve ophanging. Neen, details daarover zijn er nog niet.

Zelfmoorddeuren

De achterste deuren gaan open in tegengestelde zin. Daardoor moet de toegang tot de achterbank extreem ruim zijn. Ook binnenin kunnen we nog niet kijken, maar de Japanners laten wel weten koolstofvezel, leder en aluminium in de inrichting te combineren. Wordt dus nog eens vervolgd.