Avtoroz Shaman laat zich door niets tegenhouden

Door: BV

Je kijkt naar een Russische creatie. De Avotoroz Shaman. Z’n meest opmerkelijke eigenschap laat zich niet weg steken. Naast z’n monsterlijke afmetingen (6,2m lang, 2,5m breed en 2,7m hoog) valt moeilijk te negeren dat hij op 8 gigantische banden rust. En wat meer is - ze zijn allemaal aangedreven. Door een amper 180pk sterke diesel, dus de topsnelheid bedraagt amper 80km/u. Maar op welk terrein je die 80km/u haalt? Dat zal de Shaman worst wezen. Het ding is gemaakt om door en over alles te gaan. Eén of andere pessimist heeft er voor de zekerheid ook nog een winch op gemonteerd - maar het is niet erg waarschijnlijk dat je die ooit nodig hebt.

8 sturende wielen

Die wielen zijn niet alleen aangedreven - ze kunnen ook nog eens draaien. De twee voorste assen (vier wielen dus) draaien altijd mee. De twee duo’s achteraan kunnen ingeschakeld worden. Op de weg adviseert de producent dat niet. Kwestie van een min of meer normale rijbeleving te handhaven. Op terrein kan je echter genieten van achtwielsturing. Maar ook daar is wat eigenaardigs mee. De Avtoroz draait immers alle wielen onder dezelfde hoek. Daardoor draai je niet conventioneel, maar ga je eerder een beetje zijwaarts. Zoals een krab.

Centrale bestuurderspost

Je kan zo ongeveer kiezen hoe je de Avtoroz inricht. Alleen de bestuurderspost - die zit altijd centraal. Zo behoudt je ook het overzicht over de gigantische koets.

Voor wie?

O, er zullen ongetwijfeld wat excentrieke Russische oligarchen zijn die hun eigen zwarte goud de atmosfeer gaan inblazen op de eindeloze steppen van het land. Maar dat is niet waarom Avtoroz deze achtwieler bouwde. Het hoort een alternatief te zijn voor voertuigen met rupsbanden, voor overheidsinstanties en onderzoekers die moeilijk terrein moeten overwinnen. Rupsbanden beschadigen de ondergrond immers ernstig - zo weet de fabrikant. Het kan tot 100 jaar duren eer de sporen van een rupsvoertuig zijn uitgewist. Deze Shaman doet veel minder kapot. Zie je - het is voor het milieu.