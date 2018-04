will.i.am van Black Eyed Peas verkiest de Lexus NX heel breed

Door: BV

Het rijtje beroemdheden dat door de automerken ingeschakeld wordt om modellen te promoten is zo lang als een arm én een been. Maar will.i.am (die eigenlijk William James Adams heet en z’n ding doet bij de Black Eyed Peas) wou wel een speciale Lexus NX voor de Japanners met z’n naam kunnen gaan lopen.

Tuning?

Het verhaal kennen we al van voor we het gelezen hebben. Ja, natuurlijk heeft William zich hoogstpersoonlijk met het ontwerp gemoeid en is het resultaat een echte afspiegeling van z’n persoonlijkheid. En we kunnen wel stellen - de man is extravagant. Volgens Lexus en hem zelve is het resultaat daarnaast ook hoogtechnologisch , luxueus en elegant. Dat mag u zelf beoordelen.

#Willpower

De artiest heeft z’n eigen logo - dat #Willpower heet. Het is op verschillende strategische plaatsen in deze speciale Lexus SUV terug te vinden.