Nieuwe benzine voor Nissan Qashqai

Door: AUTO55

Wie momenteel de Belgische Nissan-webstek aftuurt op zoek naar een Qashqai op benzine zal enkel een 115pk sterke 1.2 turbo tegenkomen. Al komt daar dus verandering in. De Japanners breiden het motorenaanbod namelijk uit met een 1.6 T-DIG die nog eens 48pk extra vermogen in pacht geeft en de beschikbare trekkracht ziet toenemen van 190 naar 240Nm. Met die geblazen zestienhonderd onder de kap kan je 1.500kg slepen.

Het verbruik is (op papier) overigens een meevaller. Nissan geeft een gemiddelde van 5,6l/100km op, wat neerkomt op 134g/km CO2.

Acenta

Elke Qashqai 1.6 DIG-T start in het uitrustingniveau Acenta (het tweede in de rij). ESP is uiteraard standaard (wegens verplicht), net als zes airbags, airconditioning, cruise control, een audiosysteem met CD-speler, een AUX- en USB-aansluiting en Bluetooth-connectiviteit. Ook LED-dagrijverlichting, elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels en een vertrekhulp voor op hellingen zijn van de partij. Bestellen kan dit najaar, de eerste leveringen staan voor begin 2015 op de planning. Prijzen deelde het merk nog niet mee.