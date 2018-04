Speciale Dacia Duster Air

Door: BV

Dacia stelt op het Autosalon van Parijs een speciale uitgave van de Duster voor. Die is de mosterd in de luchtvaart gaan halen. Daaraan zijn de talrijke afbeeldingen van een hoogtemeter aan binnen- en buitenkant te danken. Ze zijn uitgevoerd in het geel, net als de spiegels en sierbiesjes in het interieur. Wat er verder nog speciaal aan is? Wel, je krijgt een uitlaatsierstuk, specifieke 16-duimers en glanzend uitgevoerde beschermlijsten in de bumpers voor- en achteraan.

De motoren

De Dacia Duster Air wordt leverbaar met een 1,2l turbo benzinemotor die 125pk opwekt, of de overbekende 1,5l dieselcentrale met 109pk.