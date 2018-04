Fiat 500 toont hoe groot hij is met speciale editie

Door: BV

De Fiat 500 is inmiddels al 7 jaar op de markt. Dat is de leeftijd waarop een model doorgaans wordt afgelost door een nieuwe generatie, maar die is bij de Italianen zelfs aan de einder nog niet te bespeuren. En dus gaat de (bij z’n lancering al niet bijster moderne) 500 nog even door. Fiat houdt het model fris en de aandacht levendig door er wat speciale series tegenaan te gooien.

Fiat 500 1957

Deze nieuwe speciale edities heten ‘Comics’, ‘Camouflage’ en ‘Ron Arad’ (een vermaarde industrieel designer). Vooral die laatste is interessant, omdat hij bestickerd is met het silhouet van de originele 500. Zo zie je maar hoe groot de huidige eigenlijk is.