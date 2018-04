Binnenkijken in de Aston Martin Lagonda

Door: BV

Je zal een Aston Martin Lagonda alleen tegenkomen in onze contreien als de eigenaar ervan verdwaald is. De limousine, gebaseerd op de Aston Martin Rapide, wordt alleen in het Midden-Oosten verdeeld. De buitenzijde kregen we al te zien en nu gooit de Lagonda de deuren open.

Kilometers stikwerk

Dat de binnenzijde van de Lagonda wat drukker werd, dan de Westerse smaakpapillen gewend zouden zijn, stond in de sterren geschreven. De Britten weten immers maar al te goed wat de plaatselijke markt verlangt - ze hebben er een uitgebreide klantenbasis. Het meest opmerkelijk is dan ook de zetelbekleding en het bijhorende stikwerk. Kilometers garen kruipt erin.