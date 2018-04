Buick Verano is luxe Chevy Cruze

Door: BV

Op het Salon van Detroit presenteert GM's luxedevisie een nieuw instapmodel. Dat is deze Buick Verano. Een model dat helemaal gebaseerd is op de Chevrolet Cruze. Het deelt diens platform, net zoals de grotere Buick Regal gebaseerd op de Opel Insignia. Het plaatwerk is natuurlijk wel helemaal specifiek, en voorzien van een hoop stijlelementen die de Amerikaanse kandidaat-koper moeten overtuigen van het feit dat hij een premium-product koopt. Er werd dus op geen vierkante centimeter chroom gekeken. En op de motorkap spotten we zelfs (valse) luchtdoorstroomopeningen. Standaard rust de Verano op 17-duims velgen en de topversies krijgen 18-duims wielen.

De motoren worden niet met de Cruze gedeeld. Onder de kap zit een 2,4l viercilinder benzinemotor die 177pk sterk is. De uitrusting is ook gespekt, met onder meer een airco met twee klimaatzones, verwarmbare zetels, een startknop, lederen bekleding en een verwarmd stuurwiel.