Fiat 500X nog één keer lek

Door: BV

De Fiat 500X was die al niet voorbij gekomen? Ja hoor - want hij was al gelekt. Maar de terreinwagen in een 500-jasje staat nu nog eens duidelijker in beeld. Morgen maken we er nog meer tekst aan vuil, want dan wordt hij officieel gepresenteerd op het Autosalon van Parijs.

Voorwielaandrijving standaard

Details hebben de Italianen nog niet vrijgegeven, maar we weten natuurlijk wel dat de pseudo-SUV met Fiat’ kleine viercilinder benzine- en dieselmotoren aan te kopen zal zijn, dat hij zowel handgeschakeld als met een automaat met dubbele koppeling zal bestaan en dat alleen de duurdere versies zich aan de vier wielen zullen voortbewegen.