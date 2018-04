Lamborghini Asterion is hybride met 910pk

Door: BV

Het prikkelt wellicht wat bij Lamborghini… nu Porsche (toch ook lid van de VW-groep) met succes een hybride supersportwagen op de markt bracht (de 918 Spyder - ook al moest die al even aan de kant omdat de achteras los kon komen), moeten de Italianen toch ook wat doen met elektromotoren en accu’s? Wel nu - hier is de Lamborghini Asterion. Een hybride die z’n 610pk sterke 5,2l V10 laat bijstaan door drie elektromotoren van 100pk elk. Het resultaat is logischerwijs 910pk sterk en omdat twee van de elektrische motoren de voorwielen aandrijven verdient hij niet alleen het cijfer ‘910’ in de naam, maar ook ‘4’. Van vierwielaandrijving uiteraard.

Mussendorst, olifantenkracht

De Asterion kan tot 50km afleggen op de elektromotoren voor de accu’s leeg zijn. En da’s net het trucje waardoor je met lage verbruikscijfers (gebaseerd op de eerste 100km die je rijdt) kan komen aandraven. Amper 4,2l/100km voor deze bruut. Want ja, maak je geen illusies - het is een bruut. Tot 325km/u snel kan deze nieuwe Asterion. En vanuit stilstand werpt hij zich met ware doodsverachting richting 100km/u. Exact 3 seconden later is dat realiteit. Gek genoeg wil Lamborghini van een vergelijk met de Porsche uit de eerste paragraaf niet weten. Hun creatie is bedoeld als snelle reiswagen. Een echte GT dus.

Niet voor meteen

Natuurlijk denken de heren van Lamborghini aan hybrides. Maar de Asterion LPI 910-4 is toch niet voor meteen. Over productieplannen wordt zelfs niet gespeculeerd.