Corvette Z06: zo snel als auto's 10x zijn prijs

Door: BV

De Amerikanen houden van ongecompliceerde dingen. Kijk maar naar de Corvette. Die maakt nog steeds gebruik van overlangse bladveren (in composietmateriaal weliswaar, maar toch) en wordt voortgestuwd door een V8 die hele sloten benzine omzet in brute kracht alsof het 1967 is en de woorden oliecrisis en klimaatverandering nog niet zijn uitgevonden. Het resultaat is wel dat zo’n Corvette erg betaalbaar blijft. Zelfs de potigste van allemaal - de Z06 - kost in het thuisland nog steeds geen $ 80.000. Dat is des te opmerkelijker, nu de fabrikant de prestaties ervan heeft vrijgegeven.

Minder dan 3 seconden!

Je kan de Corvette Z06 krijgen in twee versies. Een 6,2l V8 compressormotor met 650pk en 881Nm heb je altijd. Maar je kan kiezen voor een handbediende zevenbak of een automaat 8 verzetten. Neem je de eerste, dan knal je jezelf in 3,2 seconden vanuit stilstand naar 60Mph (96km/u). Stip je enerzijds de achttrapsautomaat en anderzijds het Z07 Performance Pack (waarvan de banden voor deze oefening het belangrijkste ingrediënt zijn) aan, dan duikt de tweezitter zelfs met 5 honderdsten marge onder de 3 seconden-grens. Daar krijgt menig Ferrari en Lamborghini een knoop van in de maag.