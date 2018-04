Toyota i-Road is klaar voor gebruik

Door: BV

Autobouwers zoeken constant naar nieuwe mobiliteitsoplossingen. Uit eigenbelang natuurlijk, want ze zijn er als de dood voor dat de inwoners van de dichtgeslibde megasteden die wereldwijd de norm lijken te zullen worden, niet meer bij hen op de klantenlijst zullen staan. De meest radicale oplossingen vinden we in kleine stadshoppers die je meestal niet eens moet kopen, maar gewoon kan huren wanneer je ze echt nodig hebt. Er zijn al verschillende programma’s met auto (waarvan Car2Go zowat het grootste is), maar ook alternatief vervoer wordt onder de loep genomen. De Toyota i-ROAD past in dat plaatje.

Driewieler

De i-Road heeft elektrische aandrijving, plaats voor twee en erg compacte afmetingen. In die optiek heeft het veel weg van de Renault Twizy, die enthousiast werd onthaald maar inmiddels aan geen straatstenen meer te verpatsen blijkt. Maar de i-Road doet het met drie, in plaats van vier wielen. En omdat nog enigszins stabiel te houden in de bochten, gaat het koetswerk meeleunen. Dat moet ook een dosis pret in het concept injecteren. Tussen laadbeurten kan de driewieler zo’n 50km afleggen.

Eerst in Grenoble

Het eerste wapenfeit van de Japanners is een car sharing project in Grenoble, waar sinds gisteren 35 i-Roads rijden. Dit programma is bedoeld voor iedereen die in en rond de stad reist naar adressen die met het bestaande netwerk van openbaar vervoer niet of onvoldoende worden gedekt. Er zijn slechts twee voorwaarden om gebruik te kunnen maken van het concept: je moet een rijbewijs hebben en je vooraf inschrijven. Via een app op je smartphone kan je de Toyota vervolgens huren.