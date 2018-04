Officieel: Fiat 500X

Door: BV

Het werd hoog tijd dat we nog eens een nieuwe spruit in de Fiat-familie konden verwelkomen. Een compacte crossover dan nog - dus een hippe jongen. Een geluk, want de 500 is inmiddels eigenlijk al behoorlijk oud en de monovolume Fiat 500L loopt niet echt als een trein.

Grote jongen

Er mag dan wel een 500-saus overheen zitten (laat ons hopen dat die beter wordt gesmaakt dan bij de 500L) - de 500X is geen kleintje. Hij meet 4,25m in de lengte, is net geen 1,80m breed en is 1,61m hoog. Zet die naast de Renault Captur en Nissan Juke die zichzelf allebei tot concurrent mogen rekenen en je ziet een verschil van wel 10cm. Hij leunt qua formaat nog het dichtst aan bij de Opel Mokka - de voorlopig grootste in het segment van de stads-crossovers.

Of de buitenmaten meer ruimte opleveren voor hoofd, knieën en benen, zal nog moeten blijken. Aan de koffer is het in elk geval niet te zien. Die lust een eerder gemiddelde 350l.

Lifestyle en Cross

De klant krijgt van Fiat 2 smaken op het bord. De 500X die zich vooral stijlvol wil opstellen en de 500X Cross die zichzelf avontuurlijk vindt. Meer verschil dan wat aankleding is er niet, maar de Italianen beweren bij hoog en laag dat je de nieuweling gerust wat terreinwerk mag voorschotelen. Technisch is hij immers identiek aan de Jeep Renegade (die overigens ook in Italië wordt gebouwd).

Voor- en vierwielaandrijving

Net als zijn hoekige neef is de Fiat 500X beschikbaar met voor- en vierwielaandrijving. De achterwielen helpen overigens alleen wanneer dat echt nodig is. Dat spaart brandstof.

Iedere Fiat 500X krijgt een ‘Drive Mood Selector’. Zeg maar Fiat's equivalent van Alfa's DNA-systeem. De bestuurder kan kiezen tussen drie modi: Auto, Sport en All Weather. Bij de vierwielaangedreven Cross-versies is All Weather vervangen door de modus Traction, een instelling voor maximale tractie en grip op het onverhard.

Motoren

De Italianen lepelen een uitgebreid assortiment motoren en transmissies in de cross-over. Zo prijkt er op het palet een 110pk sterke 1.6 E-torQ, een 1.4 MultiAir Turbo met 140pk en een (naar Europese normen bizarre) 2.4 liter Tigershark, goed voor 184pk. Het zou ons verbazen mocht die laatste het schoppen tot de Belgische catalogus. Over de 1.4 kunnen we al verklappen dat die ook 230Nm koppel levert, en dat je er na 10 seconden mee aan 100km/u zit. Als gemiddeld verbruik geeft Fiat 6l/100 km op, bij een CO2-uitstoot van 139g/km.

Dieselrijders kunnen hun gading zoeken in de 95pk sterke 1.3, de 1.6 met 120pk of de 2.0 met 140pk. Van de zestienhonderd weten we dat die ook 320Nm opwekt en gemiddeld 4,1l/100km lust, wat neerkomt op 109g/km CO2. Met dat blokje onder de kap bereikt de 500X na 10,5 seconden 100km/u.

Manueel of automaat

Een handgeroerde vijf- of zesbak is afhankelijk van de versie standaard. Een automaat kan optioneel ter hulp komen. Afhankelijk van de motor waarmee die gecombineerd wordt, gaat het dan om een zesbak met dubbele koppeling of een 9-trapstransmissie van een conventioneler type (met koppelomvormer).