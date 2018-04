Meer over de nieuwe Suzuki Vitara

Door: BV

Suzuki had de nieuwe Vitara al aangekondigd voor een onthulling op het Autosalon van Parijs. Maar details waren daar nog niet bij. Die zijn er nu wel.

De hipster uithangen

Met een lengte van 4,18m, breedte van 1,78m en hoogte van 1,61m valt de Vitara netjes in het segment van de compacte SUVs. Daar waar ook de Opel Mokka z’n ding doet. En de nieuwe Fiat 500X. Een erg trendy segment, en dat hebben de Japanners zich aangetrokken. Ze hebben even gespiekt bij de hipste concurrenten en een aanbod aan personaliseringsmogelijkheden opgenomen. Sierlijsten, dakkleuren en stickersets zullen daar ongetwijfeld bij horen.

Gelukkig werd de praktische kant evenmin uit het oog verloren. In de koffer past 375l en een neerklapbare achterbank stelt tot maximaal 1.120l ter beschikking.

Alleen zestienhonderds

Je zal de Vitara kunnen krijgen met twee motoren. Die hebben beiden een inhoud van 1,6l. De eerste is een benzine die 120pk en 156Nm opwekt. De tweede een diesel van Fiat-origine die 120pk en 320Nm ter beschikking stelt. Voorwielaandrijving is standaard, maar zo’n Vitara werpt zich desgewenst ook met alle wielen in de strijd tegen modder en terrein.

Wanneer te koop?

Suzuki maakt vaart met de introductie. In het voorjaar van 2015 worden de eerste exemplaren al uitgeleverd.