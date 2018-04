Mazda MX-5 krijgt vijftienhonderdje

Door: BV

De nieuwe Mazda MX-5 wordt kleiner en tot wel 100kg lichter dan z’n bezwaarlijk obees te noemen voorganger. Dat is ons bij de voorstelling van het nieuwe model kenbaar gemaakt. Maar wat er onder de kap kwam? Daar moesten we nog even op wachten. Tot op het Autosalon van Parijs. En nu we daar zijn… komt Mazda weer niet met het hele verhaal.

1.5 Skyactiv

Eigenlijk lepelt Mazda twee benzinemotoren in de neus van z’n kleine roadster. Een 2-liter viercilinder Skyactiv en een vijftienhonderdje. Die eerste gaat naar Amerika, de tweede is voor ons, Europeanen. Daarmee zijn eerdere speculaties alvast bevestigd. En eigenlijk is daarmee al het nieuws gezegd. We kennen beide motoren al, onder meer uit de Mazda 3. Daar doen ze het met respectievelijk 120 en 100pk. Maar dat ze daarop blijven steken, willen de Japanners nu ook weer niet gezegd hebben. Ze worden speciaal voor de roadster afgesteld en we mikken op flink wat meer paarden. Details? Nee, da’s voor wéér een volgende keer.