In detail: de nieuwe Renault Espace

Driekwart monovolume, één kwart crossover. Dat is hoe Renault de nieuwe Espace omschrijft. De Espace staat dan ook 4cm hoger op z’n poten dan voorheen. De daklijn is tegelijk 6,3 lager komen te liggen. Maar de Fransen beweren dat er nog ruim voldoende overblijft. Daarnaast is het model nog 4,85m lang en 1,87m breed en rust het op velgen met een diameter van 17 tot 19 duim. Flinke afmetingen, en toch wordt de Espace atletischer dan voorheen. Er werd zo maar eventjes 250kg bespaard. Het design is van de hand van de Nederlander Laurens van den Acker. Die tekende ook de Initiale Paris Concept die afgelopen jaar op het Salon van Frankfurt debuteerde en al erg duidelijk aangaf waar het bedrijf met de nieuwe Espace aan dacht.

Drie zitrijen

De eerder benoemde afmetingen zijn gunstig voor de ruimte in het interieur; de beschikbare beenruimte bijvoorbeeld meet nu 308 millimeter (op de tweede zitrij). Da’s zowaar meer dan voorheen. Met de optie voor een glazen dak is het mogelijk het ruimtegevoel nog verder te versterken. En natuurlijk is de nieuwe Espace weerom een zevenzitter. Met twee zitrijen in gebruik is een riante bagagecapaciteit van 660l beschikbaar. Worden alleen de voorzetels ingenomen dan past er 2.040l in.

En vooraan?

Tot zover het gedeelte achter de voorzetels. Hoe is het daar voor? Allereerst valt de terugkeer van een conventioneel instrumentarium, voor de neus van de bestuurder (en dus niet langer in het midden onder de voorruit), op. Het bestaat wel helemaal uit pixels en het wordt bijgestaan door een head-up-display. Verder is er in het high-tech ogende dashboard een 8,7 inch display opgenomen, die dient voor de bediening van navigatie en multimedia en is standaard. Je bedient er overigens ook ook de rijhulpsystemen, de sfeerverlichting, het geluid en zelfs de instellingen van de voorzetels mee. De navigatie wordt geleverd door TomTom en bevat kaarten in 3D, diverse internetfuncties als sociale media en het voorlezen van e-mails behoren ook tot de capaciteiten van het systeem.

Alleen 1.6-jes

Het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn met 20% verlaagd ten opzichte van het uitgaande model. Niet alleen door de Espace lichter te maken, maar ook door kleinere motoren te voorzien. Er zijn alleen zestienhonderdjes. Eén op benzine en twee op diesel.

De krachtigste oliestoker is de Energy dCi 160 EDC. Deze bevat twee turbo’s en levert 160pk en 380Nm. Standaard is deze dieselmotor gekoppeld aan de EDC-automaat met zogeheten 'Shift by Wire'-technologie. Dit houdt in dat er geen mechanische verbinding is, waardoor er meer zitruimte overblijft in het interieur.

De tweede dieselmotor is ook een 1.6 dCi, maar daar dan met een vermogen van 130pk en 320Nm. Deze is gekoppeld aan een handbediende zesversnellingsbak.

Wie liever de benzineversie rijdt, krijgt automatisch de Energy TCe 200 EDC. De 1.6 liter levert een vermogen van 200 pk. Het maximumkoppel bedraagt 260 Nm en wordt via een nieuwe zeventrapsautomaat doorgegeven aan de wielen.

4-wielbesturing

4Control, of vierwielbesturing, is je wellicht nog bekend van de Laguna Coupé. Het komt nu ook op de Espace. Het voornaamste voordeel: het reduceert de draaicirkel bij lage snelheden en optimaliseert dus de manoeuvreerbaarheid in de stad.