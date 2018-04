Alfa Romeo herdenkt Giulietta Sprint met speciale reeks

Door: BV

De Alfa Giulietta Sprint werd in 1954 aan de catalogus van het bedrijf toegevoegd en hield het vol tot 1962. Tegenwoordig is hij met z’n door Berlone getekende koetswerk erg gegeerd onder verzamelaars en wisselt een goed model voor enkele tienduizenden euro’s van eigenaar. Nu, zestig jaar later, eert Alfa het model met een speciale uitgave van de actuele Giulietta.

Alleen wat aankleding

Je ziet een Sprint-bagde op het zijscherm, een sportievere achterbumper, sierelementen in een glanzende antracietkleur (spiegelhuizen, deurklinken…) , een getinte achterruit en grotere uitlaten. En hij rolt op de erg herkenbare 17-duimers met 5 gaten.

Interieur

Aan de binnenzijde wordt vooral met zwart gewerkt. Voor de speciale zetels in Alcantara bijvoorbeeld, en voor het gebruikte carbon. De uitrusting is ook gespekt, onder meer door er een Uconnect-multimediasysteem aan toe te voegen. En een airco met twee zones.

Nieuwe benzinemotor

Je kan de Giulietta krijgen met een 1.6 diesel met 105pk of tweeliters die 150 en 170pk rijk zijn. En dan zijn er ook nog de benzines. Allemaal 1.4l groot, maar met een breed scala aan beschikbare vermogens: 120, 150 (da’s nieuw) en 170pk.