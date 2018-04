Venturi America is 407pk sterke elektro-buggy

Door: BV

De Venturi America werd al in 2010 voorgesteld als studiemodel. Het was bedoeld als een elektrische buggy met achterwielaandrijving. En in die hoedanigheid werd hij ook in productie genomen, kort na z’n eerste voorstelling. Dat laatste mag je overigens ook wel met een korrel zout nemen, want ze worden grotendeels met de hand bij elkaar geschroefd en meer dan een handvol exemplaren per jaar bouwt Venturi niet.

Meer vermogen, niet meer uithouding

De elektromotoren van de America waren goed voor zo’n 300pk en hielden het tot 250km lang vol, maar die technologie staat niet stil. En dus is er nu een opgewaardeerde variant. Die levert 407pk en 480Nm. Aan de overbrenging werd niet geraakt, dus het liedje is nog steeds uit met 220km/u, maar je bent er wel sneller. Naar 100 kan in 4,5 seconden - da’s gezien het gewicht van de accu’s toch best indrukwekkend. De actieradius bleef eveneens gelijk.