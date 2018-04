Vliegende auto is klaar

Door: BV

Als auto ziet de Slovaakse Aeromobil 3 er maar raar uit. Maar hij past wel op een (grote) parkeerplaats en haalt 160km/u. En als vliegtuig ziet dezelfde creatie er ook niet helemaal normaal uit - met z’n vier wielen, achteraan geplaatste propeller en wegklapbare vleugels. Maar het toestel haalt wel een kruissnelheid van 200km/u en kan tot 700km/u ver vliegen. Dit is dan ook een verdienstelijke poging tot de bouw van een vliegende auto.

Klaar voor productie

De Aeromobil is inmiddels aan z’n derde versie toe, en ditmaal is het bedrijf voldoende zeker van het concept om het in productie te nemen. Het heeft deskundig rond enkele beperkingen in de regelgeving gelaveerd en bijvoorbeeld een vliegtuigmotor van Rotax gekozen voor de aandrijving, ongeacht de gebruiksvorm (op de grond of in de lucht). De prijs is nog onbekend.