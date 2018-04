Subaru Forester diesel met CVT-automaat

Door: BV

We zegden het net nog in het testverslag van de Lexus NX 300h - Europa is maar een koele minnaar van de CVT-automaat. Vooral z’n eigenschap om het motortoerental te laten variëren op een manier die overeen komt met de versnelling of vertraging, komt bizar over. Maar CVT’s zijn wel efficiënt en geheel schokvrij. Eigenschappen die ook Subaru aanhaalt, nu het de dieselvariant van de Forester paart aan die technologie.

Boxermotor en CVT

De tweeliter dieselmotor met boxerarchitectuur - nog steeds de enige op de markt - levert 147pk en 350Nm. In combinatie met deze automaat is die in staat om de Forester naar 100km/u te stuwen in net geen 10 tellen en bedraagt het verbruiksgemiddelde 6,0l/100km. Vanaf eind deze maand kan hij besteld worden, maar voor de jaarwisseling zullen er geen geleverd worden.