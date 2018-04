Dacia Duster pick-up is een feit, maar...

Door: AUTO55

Dit is de Duster pick-up, ontwikkeld door Dacia in samenwerking met de Roemeense koetswerkbouwer Romturingia. Al is het eigenlijk zo dat Dacia simpelweg gewone Dusters bij dat bedrijf aflevert om een tijdje later tot pick-ups omgebouwde exemplaren op te halen. En die praktische crossers worden ook effectief verkocht. Maar begin je niet in de handen te wrijven. De oplage is immers bepaald op slechts 500 exemplaren en die blijven allemaal in Roemenië zelf. De eerste tien zijn zelfs reeds door hun nieuwe eigenaars in ontvangst genomen.

Technisch

Alle Dusters die zich voortaan pick-up mogen noemen worden aangedreven door de welbekende 1.5 dCi van Renault die 110pk sterk is. Ook zijn ze allen vierwielaangedreven. Ze kunnen tot 450kg extra verdragen en beschikken over een laadvloer die 1,7m lang is.