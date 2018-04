Chinezen maken kopie van VW Amarok

Door: BV

Dat er in China net zo vaak met kopieermachines als met designers gewerkt wordt, is wel duidelijk. We postten al eens een overzicht met daarin 10 flagrante Chinese kopieën van Westerse auto’s en sinds die tijd is de slachtofferlijst nog uitgebreid. De Range Rover Evoque moest eraan geloven en nu doen de Chinezen ook de VW Amarok. In vooraanzicht valt het met de gelijkenissen nog net mee, maar flank en achterzijde laten weinig twijfel over de inspiratie. Zelfs aan de binnenzijde is de Duitse invloed onmiskenbaar

Gonow G150

De Gonow G150 is op zichzelf niet zo indrukwekkend. Een 2,7l viercilinder benzinemotor met 160pk is geen topper. En de 2,7l viercilinder turbodiesel is dat nog minder. Die wekt zelfs maar 100pk op.