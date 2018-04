Decadent! Mercedes S 600 Guard met krokodillenleer

Door: AUTO55

Over de Mercedes S 600 Guard hebben we het al in augustus gehad. Dat is een rijdende bunker die je zelfs tegen explosieven en granaatinslagen beschermt. En wie daar genoeg centen voor over heeft, heeft meestal nog wat extra op zak. Dat kan dan worden uitgegeven aan ... een met krokodillenleer bekleed interieur bijvoorbeeld.

Het was het Russische tunerbedrijf TopCar dat de handen uit de mouwen stak. De eigenaar ging voor een two-tone bekleding in donkerblauw en beige. Uiteraard is niet elk interieurpaneel met krokodillenhuid bedekt, maar toch aardig wat. De rest werd in Nappaleer gewikkeld. Het is overigens niet de eerste keer dat TopCar zo'n taak uitvoert. In 2012 deed de firma net hetzelfde, maar dan met een S-klasse Guard van de vorige generatie.